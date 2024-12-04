Минпромторг предложил разрешить допуск к части опасных производств с 16 лет

27 ноября депутаты Госдумы в ходе правительственного часа на заседании обсудили основные «болевые точки» среднего профессионального образования в России. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в своем выступлении по просьбе председателя Госдумы Вячеслава Володина коснулся проблемы трудоустройства несовершеннолетних. Он пообещал, что Минтруда проанализирует нормы, в соответствии с которыми определяются места, где могут работать граждане, не достигшие 18 лет. В случае необходимости перечень таких мест будет скорректирован. При этом Котяков выразил твердую уверенность, что «дети не должны работать полноценный рабочий день на рабочих местах, где есть вредный фактор воздействия на их здоровье».