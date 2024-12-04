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Минпромторг предложил разрешить допуск к части опасных производств с 16 лет

Ведомости

Минпромторг предложил внести поправки в постановление правительства, касающееся списка тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями, на которых запрещается труд несовершеннолетних. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ с ответами на вопросы по итогам правчаса в Госдуме, посвященного среднему профессиональному образованию.

Изменения предлагают разрешить трудоустройство лиц моложе 18 лет, но не моложе 16 лет на некоторые из этих работ, если для них будут созданы безопасные условия труда, подтвержденные результатами аттестации рабочих мест. Эти изменения позволят предприятиям трудоустроить студентов-практикантов профессиональных образовательных организаций.

Поправки планируется внести в ст. 265 ТК РФ (работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет). Согласно этой статье, в России запрещается применение труда несовершеннолетних на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками и т. д.).

27 ноября депутаты Госдумы в ходе правительственного часа на заседании обсудили основные «болевые точки» среднего профессионального образования в России. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в своем выступлении по просьбе председателя Госдумы Вячеслава Володина коснулся проблемы трудоустройства несовершеннолетних. Он пообещал, что Минтруда проанализирует нормы, в соответствии с которыми определяются места, где могут работать граждане, не достигшие 18 лет. В случае необходимости перечень таких мест будет скорректирован. При этом Котяков выразил твердую уверенность, что «дети не должны работать полноценный рабочий день на рабочих местах, где есть вредный фактор воздействия на их здоровье».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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