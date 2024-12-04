Минпромторг предложил разрешить допуск к части опасных производств с 16 лет
Минпромторг предложил внести поправки в постановление правительства, касающееся списка тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями, на которых запрещается труд несовершеннолетних. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ с ответами на вопросы по итогам правчаса в Госдуме, посвященного среднему профессиональному образованию.
Изменения предлагают разрешить трудоустройство лиц моложе 18 лет, но не моложе 16 лет на некоторые из этих работ, если для них будут созданы безопасные условия труда, подтвержденные результатами аттестации рабочих мест. Эти изменения позволят предприятиям трудоустроить студентов-практикантов профессиональных образовательных организаций.
Поправки планируется внести в ст. 265 ТК РФ (работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет). Согласно этой статье, в России запрещается применение труда несовершеннолетних на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками и т. д.).
27 ноября депутаты Госдумы в ходе правительственного часа на заседании обсудили основные «болевые точки» среднего профессионального образования в России. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в своем выступлении по просьбе председателя Госдумы Вячеслава Володина коснулся проблемы трудоустройства несовершеннолетних. Он пообещал, что Минтруда проанализирует нормы, в соответствии с которыми определяются места, где могут работать граждане, не достигшие 18 лет. В случае необходимости перечень таких мест будет скорректирован. При этом Котяков выразил твердую уверенность, что «дети не должны работать полноценный рабочий день на рабочих местах, где есть вредный фактор воздействия на их здоровье».