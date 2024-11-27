В Госдуме на правчасе обсудили проблемы среднего профессионального образования

В Госдуме на правчасе обсудили проблемы среднего профессионального образованияУчастники дискуссии подчеркнули негативный тренд на платное обучение
Депутаты Госдумы в ходе правительственного часа на заседании обсудили основные «болевые точки» среднего профессионального образования в России. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.
Основные проблемы профессионалитета
Председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов в своем выступлении отметил, что снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения делают молодых специалистов дефицитным ресурсом, что объективно ограничивает возможности для их вовлечения в реальную экономику. Такой же данностью, по его мнению, является избыток гуманитариев и дефицит инженерных специальностей в последние десятилетия – этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК. По сведениям Морозова, дефицит специалистов здесь уже в ближайшее время составит около 400 000 человек.
«К сожалению, школьники идут туда, где проще поступать и где не требуются глубокие знания точных наук, а образовательная система слишком медленно меняет этот перекос», – констатировал Морозов.
Еще одна «болевая точка» СПО, по словам Морозова, – недостаточная профориентационная работа в школах. Работодатели от нее часто уклоняются, поскольку им малоинтересны школьники и студенты-первокурсники, а заинтересованность специалистам появляется только к третьему и четвертому курсам.
Также проблемой остается уровень материально-технической лабораторной базы учреждений СПО и доступность мест в общежитиях. К тому же, многие профессии устаревают, трансформируются в новые, а образовательная система не успевает за этим процессом. Существующая практика такова, что большая часть рабочей силы нужна сегодня в сферах, которые требуют хотя и квалифицированного, но все же преимущественно физического труда. А мировая тенденция в сфере производства обратная – это роботизация и развитие киберфизических технологий, а не ручной труд. Поэтому, готовя к специалистов, нужно исходить из того, что в своих базовых навыках они будут востребованы не только через три – пять, но и через 10-15 лет. Главное условие успеха здесь – готовность постоянно обновлять образовательные стандарты, умение следовать технологической повестке.
Кроме того, Россия существенно отстает по уровню производительности труда от мировых лидеров, а это деформирует рынок труда, консервируя потребность в неквалифицированных работниках. К тому же зарплаты в этом сегменте и так подогреваются нехваткой кадров.
Сложившиеся стереотипы также мешают дальнейшей работе по вовлечению выпускников школ в систему СПО. В последние 15-20 лет в российском обществе наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли граждан, которые считают достаточным уровнем квалификации именно и только высшее образование. В 2004 гг. таких было 47%, а сегодня – уже 60%.
«Таким образом, необходимо связать два ключевых направления: подготовку кадров рабочих специальностей и модернизацию производства в соответствии с технологической повесткой на новой материально-технической базе. Востребованные профессионалы рабочих специальностей в идеале должны ассоциироваться с передним краем технологий. Тогда эта сфера естественным образом станет притягательной для молодежи», – подчеркнул Морозов.
Базовым потребителем выпускников СПО в России сейчас является машиностроение – примерно 37% всех запросов на работников такой квалификации. Наиболее высокий спрос – на станочников широкого профиля, токарей, фрезеровщиков, наладчиков металлообрабатывающих станков. В долгосрочной перспективе, начиная с 2030 г., число выпускников школ будет сокращаться в связи с понижающейся демографической волной. Следовательно, стратегией становится не столько количество, сколько качество подготовки специалистов со средним образованием, их умение интегрироваться в современные технологические процессы.
Отдельно Морозов подчеркнул, что СПО по наиболее востребованным направлениям «должно быть безусловно бесплатным», в том числе и потому, что ядро получающих такое образование, как правило, – дети из малообеспеченных семей.
Ситуация на рынке труда
По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, начиная с 2020 г. ситуация на рынке труда менялась кардинальным образом несколько раз. В 2020 г. был серьезный всплеск безработицы из-за пандемии коронавируса, к концу 2021 г. ситуация стабилизировалась, но введение санкций в начале 2022 г. привели к масштабному освобождению персонала на предприятиях с иностранным капиталом. На данный момент в перспективе до 2030 г. министерство прогнозирует дефицит кадров на рынке труда, особенно по квалифицированным рабочим. Всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза. Потребность рынка труда в кадрах в горизонте до 2030 г. составит не менее 2,4 млн человек, ситуацию осложняют демографические тренды.
Основными источниками покрытия этого дефицита должны стать имеющиеся ресурсы внутреннего рынка труда. Это вовлечение на рынок труда экономически неактивных граждан, повышение производительности труда за счет новых технологий и роботизация производства, переобучение и помощь сотрудникам в переходе на более производительные и высокооплачиваемые рабочие места, а также сокращение срока выхода на рынок труда на конкретное рабочее место молодых специалистов.
Результаты мониторинга Минтруда, пояснил глава ведомства, показывают, что в год выпуска уровень трудоустройства выпускников системы СПО составляет 53%. На второй год после выпуска – 68,5%. Министерство в качестве целевого показателя ставит трудоустройство специалистов на уровне 80-85% – такие целевые ориентиры заложены в нацпроект «Кадры». Котяков считает эти показатели реалистичными.
Отдельно Котяков по просьбе председателя Госдумы Вячеслава Володина коснулся проблемы трудоустройства несовершеннолетних. Он пообещал, что Минтруда проанализирует нормы, в соответствии с которыми определяются места, где могут работать граждане, не достигшие 18 лет. В случае необходимости перечень таких мест будет скорректирован. При этом Котяков выразил твердую уверенность, что «дети не должны работать полноценный рабочий день на рабочих местах, где есть вредный фактор воздействия на их здоровье».
Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что российская экономика сохраняет достаточно высокие темпы роста и текущая динамика в целом соответствует прогнозной траектории. По итогам 2024 г., по ее словам, рост ВВП составит порядка 3,9% год к году, а к 2030 г. рост ВВП достигнет 23,4%, рост производительности труда составит порядка 20,7%, а численность занятых в экономике увеличится на 800 000 человек.
Минэкономразвития прогнозирует общий рост по экономике – порядка 27%, а по отдельным отраслям – гораздо выше: более 32% – информация и связь, более 33% – торговля, в топе также профессионально-научнотехническая деятельность, гостиницы, общепит, обрабатывающие производства. В реализацию проектов по производительности труда планируется вовлечь социальный и бюджетный сектор – более 123 000 компаний к 2030 г. Вовлечение СПО в этот процесс также немаловажно.
Для устойчивости экономики, отметила Илюшникова, кадровая потребность должна закрываться за счет внутренних ресурсов, а не мигрантов. В условиях демографической ситуации Илюшникова видит выход из сложившейся ситуации в современных технологиях, цифровизации, роботизации, автоматизации процессов, как это реализуется в развитых странах.
О масштабах современной системы СПО
Современная система СПО включает 3500 образовательных учреждений, где учатся 3,7 млн студентов, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава ведомства также рассказал о повышении престижа рабочих профессий: еще 5-6 лет назад поступление в колледжи было совсем не престижно и не востребовано, но сейчас в колледжи идут 62,5% девятиклассников.
«У нас сегодня ребята в колледжи приходят со средним баллом аттестата 4, а по некоторым специальностям – 4,9. Конкурс на ряд специальностей до девяти человек на место», – добавил Кравцов.
Минпросвещения обновило 500 образовательных стандартов, пересмотрело перечни профессий и специальностей – появились и новые профессии, специальности с учетом современных потребностей рынка труда. Например, моделирование в строительстве, геотехнология пищевой промышленности, безопасность на акватории и др. Кроме того, изменилась структура приема в пользу технических профессий: в 2019 г. доля технических специальностей составляла 47%, по итогам приемной кампании этого года – уже 56%. При этом сокращены контрольные цифры приема на «экономику и право»: в 2021 г. – 18,5%, в 2024 г. – 4,7%.
По словам Кравцова, за два года в систему дополнительно пришли 10 000 педагогов.
«Колледжи активно включились в поддержку спецоперации. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса 90 000 наших студентов трудятся наравне с сотрудниками завода. В колледжах для фронта изготовлено 100 000 единиц экипировки, 50 000 окопных свечей, 20 000 комплектующих деталей для квадрокоптеров и другая продукция», – добавил Кравцов.
Основными проблемами СПО Кравцов отметил долгосрочное планирование в системе СПО с учетом кадровых потребностей предприятий, увеличение финансирования системы СПО, сокращение платного обучения (а по рабочим специальностям – возможность полностью перейти на бесплатное обучение), совершенствование механизма приема в колледжи, развитие целевого обучения, расширение практики наставничества на предприятиях, модернизация инфраструктуры колледжей, повышение заработной платы педагогов, наращивание инвестиций предприятий, необходимость развития системы профориентации, повышения престижа рабочих специальностей и возрождение системы подготовки рабочих профессий.