В Госдуме на правчасе обсудили проблемы среднего профессионального образования

Также проблемой остается уровень материально-технической лабораторной базы учреждений СПО и доступность мест в общежитиях. К тому же, многие профессии устаревают, трансформируются в новые, а образовательная система не успевает за этим процессом. Существующая практика такова, что большая часть рабочей силы нужна сегодня в сферах, которые требуют хотя и квалифицированного, но все же преимущественно физического труда. А мировая тенденция в сфере производства обратная – это роботизация и развитие киберфизических технологий, а не ручной труд. Поэтому, готовя к специалистов, нужно исходить из того, что в своих базовых навыках они будут востребованы не только через три – пять, но и через 10-15 лет. Главное условие успеха здесь – готовность постоянно обновлять образовательные стандарты, умение следовать технологической повестке.