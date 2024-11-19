Минэк спрогнозировал кадровый голод в туристической отрасли

«Пять морей и озеро Байкал» – федеральный проект по созданию федеральных морских круглогодичных курортов, реализующийся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря ему федеральные круглогодичные курорты появятся на побережьях Азовского (курорт «Приморск» в Запорожской области), Балтийского («Белая дюна» в Калининградской области и «Санкт-Петербург марина»), Каспийского («Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане), Черного («Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Золотые пески» в Крыму) и Восточного (Японского) морей («Приморье» в Приморском крае), а также озера Байкал («Волшебный Байкал» в Бурятии и Иркутской области). Предполагается, что он сможет привлекать до 10 млн новых туристов ежегодно. На реализацию проекта из федерального бюджета на следующие три года планируется направить почти 40 млрд руб.