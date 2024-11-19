Минэк спрогнозировал кадровый голод в туристической отрасли

Минэк спрогнозировал кадровый голод в туристической отраслиРешить эту проблему должен новый нацпроект по развитию туризма до 2030 года
Дефицит кадров в туристической отрасли России к 2030 г. достигнет 400 000 человек. Об этом 18 ноября заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании комиссии Госсовета по туризму, проходившем под председательством помощника президента Алексея Дюмина.
Министр отметил, что Россия обладает мощным потенциалом на мировом рынке туризма и будет его «активно реализовывать». При этом ключевой проблемой, как и во многих других отраслях, по его словам, становится кадровая. «Для туризма, конечно, [эта проблема] является крайне актуальной. До 2030 г. мы прогнозируем дефицит в 400 000 человек», – сказал он.
Для решения этой проблемы, по словам Решетникова, сейчас разрабатывается отдельный федеральный проект. В рамках действующего нацпроекта уже созданы центры подготовки кадров в Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. На базе Российского университета туризма и сервиса «перезагружаются» образовательные программы, в том числе на базе гостиничных сетей, добавил Решетников.
Дюмин, являющийся секретарем Госсовета, в свою очередь, подчеркнул, что туризм – один из ключевых секторов российской экономики, который является «основой для развития городов и целых субъектов» страны. Туристическая отрасль сегодня открывает возможности для развития предпринимательства, создания новых рабочих мест, отметил он. Масштабность задач в этой отрасли постоянно возрастает – туриндустрия оказывает значительное влияние на такие сферы, как транспорт, цифровизация, связь, строительство, сельское хозяйство и проч., добавил Дюмин.
«Все большую популярность приобретает понятие устойчивого туризма. Один из акцентов делается на формировании круглогодичных центров притяжения, таких как, например, масштабный проект «Пять морей и озеро Байкал», – отметил Дюмин.
«Пять морей и озеро Байкал» – федеральный проект по созданию федеральных морских круглогодичных курортов, реализующийся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря ему федеральные круглогодичные курорты появятся на побережьях Азовского (курорт «Приморск» в Запорожской области), Балтийского («Белая дюна» в Калининградской области и «Санкт-Петербург марина»), Каспийского («Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане), Черного («Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Золотые пески» в Крыму) и Восточного (Японского) морей («Приморье» в Приморском крае), а также озера Байкал («Волшебный Байкал» в Бурятии и Иркутской области). Предполагается, что он сможет привлекать до 10 млн новых туристов ежегодно. На реализацию проекта из федерального бюджета на следующие три года планируется направить почти 40 млрд руб.
Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев по время заседания комиссии также заострил внимание на кадровой проблеме. Отрасли необходимо проработать вопрос привлечения новых кадров в этой сфере, сказал он. В частности, по его мнению, нуждается в доработке система их подготовки для туротрасли. Студенты сегодня в основном получают теоретические, но не практические знания, отметил парламентарий. Кроме того, действующие образовательные программы, по мнению Тарбаева, «не учитывают актуальные потребности отрасли».
Дюмин напомнил, что перед туристической отраслью России стоят амбициозные задачи по увеличению ее доли в ВВП страны к 2030 г. до 5%, росту экспорта туруслуг к этому сроку в 3 раза, количества турпоездок по России до 140 млн в год. Для того чтобы эти планы стали реальностью, необходимо организовать подготовку кадров в достаточном количестве, подчеркнул он. Также необходимо развивать туристическую инфраструктуру, привлекать достаточный объем инвестиций, развивать транспортную логистику и информационные технологии в сфере туризма, указал Дюмин.
Решетников, в свою очередь, напомнил, что министерство завершает формирование нового нацпроекта по развитию туризма, рассчитанного на 2025–2030 гг. Как писали «Ведомости», расходы на него могут составить 3,56 трлн руб., он будет состоять из пяти проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», «Пять морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны», «Кадры для туризма».
Для того чтобы достичь цели в 140 млн турпоездок по России ежегодно, предстоит нарастить номерной фонд минимум на 200 000 номеров, отметил Решетников. Он добавил, что для этих целей в новом нацпроекте удалось сохранить востребованные у бизнеса меры поддержки: в первую очередь программу льготного кредитования, по которой уже введено более 3000 номеров. Еще 200 проектов на 48 000 номеров, по словам Решетникова, находятся «в стадии реализации».
В январе – сентябре 2024 г. туристический поток по России вырос в годовом выражении на 11% и составил 65,5 млн поездок, сообщал в конце октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По итогам этого года количество туристических поездок по стране достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г., говорил в сентябре президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.