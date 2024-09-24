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Минэк обсуждает корректировку механизма отмены НДС для туроператоров

Ранее бизнес просил донастроить эту льготу
Дарья Мосолкина
Иногда туристы покупают у туроператоров только определенные услуги, а не комплекс, поэтому понятие «туристский продукт» следует уточнить, считают в отрасли/ Олег Елков / ТАСС

Минэк обсуждает с туристическим сообществом внесение изменений в профильный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», которые уточнят правила отмены НДС на услуги внутри страны, сообщил «Ведомостям» представитель Минэка. Отрасль предлагает скорректировать закрепленное там понятие «туристский продукт», уточнил он. «Мы находимся в плотном диалоге с коллегами. Бизнесом предложено включить это изменение в дорожную карту по трансформации делового климата», – рассказал представитель Минэка.

Возможность использовать льготу есть у туроператора, который является плательщиком НДС, а также формирует и реализует туристский продукт в сфере внутреннего туризма, пояснил представитель Минэка. В соответствии с п. 39 ч. 3 ст. 149 НК отмена НДС распространяется исключительно на реализацию туристских продуктов, включающих услуги по перевозке и размещению, напоминает член генсовета «Деловой России», сопредседатель комитета по туризму «Деловой России» Леонид Гункевич. При этом под перевозкой понимается перемещение туриста из места постоянного жительства в место временного пребывания, следует из письма замдиректора департамента Минфина Виталия Прокаева от 21 декабря 2023 г. Поэтому услуги, не предполагающие такой перевозки и размещения туриста в месте временного пребывания, не могут рассматриваться как реализация туристского продукта, а значит, облагаются НДС, говорится в письме. От уплаты НДС освобождаются организации, которые предоставляют туристский продукт, определяемый в законе «Об основах туристской деятельности в РФ», подтвердил «Ведомостям» представитель Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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