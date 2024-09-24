Минэк обсуждает корректировку механизма отмены НДС для туроператоров

Минэк обсуждает корректировку механизма отмены НДС для туроператоровРанее бизнес просил донастроить эту льготу
Минэк обсуждает с туристическим сообществом внесение изменений в профильный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», которые уточнят правила отмены НДС на услуги внутри страны, сообщил «Ведомостям» представитель Минэка. Отрасль предлагает скорректировать закрепленное там понятие «туристский продукт», уточнил он. «Мы находимся в плотном диалоге с коллегами. Бизнесом предложено включить это изменение в дорожную карту по трансформации делового климата», – рассказал представитель Минэка.
Возможность использовать льготу есть у туроператора, который является плательщиком НДС, а также формирует и реализует туристский продукт в сфере внутреннего туризма, пояснил представитель Минэка. В соответствии с п. 39 ч. 3 ст. 149 НК отмена НДС распространяется исключительно на реализацию туристских продуктов, включающих услуги по перевозке и размещению, напоминает член генсовета «Деловой России», сопредседатель комитета по туризму «Деловой России» Леонид Гункевич. При этом под перевозкой понимается перемещение туриста из места постоянного жительства в место временного пребывания, следует из письма замдиректора департамента Минфина Виталия Прокаева от 21 декабря 2023 г. Поэтому услуги, не предполагающие такой перевозки и размещения туриста в месте временного пребывания, не могут рассматриваться как реализация туристского продукта, а значит, облагаются НДС, говорится в письме. От уплаты НДС освобождаются организации, которые предоставляют туристский продукт, определяемый в законе «Об основах туристской деятельности в РФ», подтвердил «Ведомостям» представитель Минфина.