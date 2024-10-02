Въездной турпоток в Россию вырос в 3 раза за полгода

Основной вклад в рост турпотока внесли путешественники из Китая. Количество въехавших на территорию России с туристическими целями граждан КНР в январе – июне этого года достигло 302 000 человек – в 9 раз больше, чем годом ранее. Далее с большим отрывом следуют туристы из Туркмении и Турции (по 35 000 человек), Германии (31 000), Казахстана (23 000). Из ОАЭ, Узбекистана, Ирана, Саудовской Аравии, Индии за полугодие турпоток был заметно меньше. Из каждой страны в Россию с туристическими целями въехало за полгода менее 20 000 человек, сообщается в исследовании.