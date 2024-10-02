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Въездной турпоток в Россию вырос в 3 раза за полгода

Больше всего путешественников приезжает из КНР
Денис Кузнецов
Андрей Гордеев / Ведомости

Поток иностранных туристов в Россию по итогам первого полугодия 2024 г. составил 585 000 человек, что почти втрое превышает показатель того же периода 2023 г. Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании CORE.XP на основе статистики погранслужбы ФСБ. «Ведомости» ознакомились с документом.

Основной вклад в рост турпотока внесли путешественники из Китая. Количество въехавших на территорию России с туристическими целями граждан КНР в январе – июне этого года достигло 302 000 человек – в 9 раз больше, чем годом ранее. Далее с большим отрывом следуют туристы из Туркмении и Турции (по 35 000 человек), Германии (31 000), Казахстана (23 000). Из ОАЭ, Узбекистана, Ирана, Саудовской Аравии, Индии за полугодие турпоток был заметно меньше. Из каждой страны в Россию с туристическими целями въехало за полгода менее 20 000 человек, сообщается в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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