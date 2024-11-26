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/ Экономика

Нехватка мигрантов разогнала рост зарплат в строительстве

Эксперты отмечают трудности с восполнением дефицита кадров в секторе
Ксения Котченко
Демографическая яма совпала с квалификационной: на рынке труда есть рабочая сила, но уровень квалификации не совпадает со структурой рабочих мест/ Максим Стулов / Ведомости

Зарплаты на стройках в 2024 г. резко выросли, для некоторых специалистов – в 3 и более раза по сравнению с 2023 г., рассказал вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко в ходе заседания экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при комитете Госдумы по экономической политике. По словам Федорченко, такой рост связан с вынужденным оттоком рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс, а также с ужесточением миграционной политики (в этом секторе высока доля иностранных рабочих).

Большие трудности в привлечении мигрантов объясняют растущие доходы строителей, согласился заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов. Дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли составляет на сегодняшний день более 300 000 человек, оценивает Кирьянов. По его словам, отток иностранных рабочих из России происходит в том числе из-за ослабления рубля (за последние три месяца рубль потерял почти 20%), так как это снижает привлекательность зарплат для них. По словам депутата, ожидаемое сворачивание общих объемов строительства может естественным образом снизить дефицит рабочей силы. Другим решением проблемы может стать рост производительности труда в отрасли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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