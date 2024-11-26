Нехватка мигрантов разогнала рост зарплат в строительстве

Нехватка мигрантов разогнала рост зарплат в строительствеЭксперты отмечают трудности с восполнением дефицита кадров в секторе
Зарплаты на стройках в 2024 г. резко выросли, для некоторых специалистов – в 3 и более раза по сравнению с 2023 г., рассказал вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко в ходе заседания экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при комитете Госдумы по экономической политике. По словам Федорченко, такой рост связан с вынужденным оттоком рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс, а также с ужесточением миграционной политики (в этом секторе высока доля иностранных рабочих).
Большие трудности в привлечении мигрантов объясняют растущие доходы строителей, согласился заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов. Дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли составляет на сегодняшний день более 300 000 человек, оценивает Кирьянов. По его словам, отток иностранных рабочих из России происходит в том числе из-за ослабления рубля (за последние три месяца рубль потерял почти 20%), так как это снижает привлекательность зарплат для них. По словам депутата, ожидаемое сворачивание общих объемов строительства может естественным образом снизить дефицит рабочей силы. Другим решением проблемы может стать рост производительности труда в отрасли.