Число педагогов-практиков в колледжах сократилось на четверть за шесть лет

Тем не менее в 60 регионах страны за шесть лет произошел приток молодых специалистов. Например, число преподавателей до 30 лет в России за это время выросло на 15,4%, а возрастной группы 40–50 лет – на 19,9%. «Омоложение» преподавателей Романова связывает с тем, что в учреждениях СПО им в отличие от работы в школе не надо готовить студентов к ЕГЭ. При этом приток молодых специалистов не перекрывает кадровые потребности колледжей и техникумов, отмечается в исследовании.