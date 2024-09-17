Число педагогов-практиков в колледжах сократилось на четверть за шесть лет

Число педагогов-практиков в колледжах сократилось на четверть за шесть летМастера производственного обучения уходят в реальный сектор экономики за более высокими зарплатами
Доля мастеров производственной практики в колледжах и техникумах России с 2017 по 2023 г. сократилась более чем на четверть (на 26,9%) – до 20 400 сотрудников. Такие данные следуют из исследования Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), документ с его результатами есть у «Ведомостей».
Количество педагогов-практиков в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) снижалось ежегодно с 2017 г. В частности, по итогам прошлого года оно уменьшилось на 5,1% в сравнении с 2022 г., говорится в исследовании. Совокупно за шесть лет почти на 30% снизилось число мастеров, работающих в штате, до 19 800 человек по всей стране.
Колледжи и техникумы пытаются компенсировать кадровый дефицит и для этого привлекают специалистов, совмещающих преподавание с другой работой, но это «не дает ожидаемых результатов», утверждают авторы исследования. В частности, доля совместителей из числа педагогов-практиков в 2023 г. составляла всего 700 человек (или 3,5% от их общего числа).
Кадровое обеспечение педагогами-практиками является «серьезной проблемой» системы СПО, пишут авторы исследования. Выпускники педагогических вузов, как правило, не обладают достаточными знаниями и навыками для проведения практических занятий в колледжах, а низкая зарплата педагогов СПО не привлекает высококвалифицированных специалистов, поэтому они уходят в реальный сектор экономики, следует из исследования.
По данным Росстата, в 2023 г. средняя зарплата преподавателей и мастеров в сегменте СПО составила 54 927 руб., а в первом полугодии 2024 г. она увеличилась на 30,5% до 71 658 руб. Средняя зарплата выпускников колледжей по стране составляет 42 500 руб., говорил в интервью «Ведомостям» министр просвещения Сергей Кравцов в июле.
Заработок рабочих при этом сравнялся с доходами людей с высшим образованием и достигает 70 000–140 000 руб. в месяц, отмечал профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Конкуренция за работников, влияющая на рост зарплат в условиях дефицита кадров, идет в обрабатывающей промышленности, связанной с военно-промышленным комплексом (ВПК), а также в самой сфере ВПК, машиностроении, химической и текстильной промышленности, рассказывал в августе «Ведомостям» ведущий эксперт ЦМАКПа Игорь Поляков.
Чем выше уровень социально-экономического развития в конкретном регионе России, тем больше проживающих в нем мастеров уходят работать на производства, резюмируют авторы исследования. Всего число педагогов-практиков за шесть лет уменьшилось в 82 из 85 изучаемых субъектов России (без учета ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), больше всего – в Ненецком автономном округе (-75%), республиках Кабардино-Балкария (-57,3%) и Коми (-50%), а также в Калужской (-64,5%), Московской (-60,2%) и Астраханской (-52,2%) областях. Рост количества мастеров в системе СПО зафиксирован только в Москве (+4,2%), Ингушетии (+15,9%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+25%).
«Ведомости» направили запрос в Минтруд и Минпросвещения России с просьбой уточнить, как оба министерства планируют решать проблему дефицита педагогов-практиков в сегменте СПО.
Вместе с тем в колледжах и техникумах количество преподавателей за шесть лет выросло на 7,2%, составив 181 100 специалистов в 2023 г., сказано в исследовании. Из них в штате работали 81,3% (147 200 преподавателей), а совмещали педагогическую деятельность с другой работой 18,7% (33 900 специалистов).
На рост числа внештатных мастеров влияет федеральный проект «Профессионалитет», направленный на интеграцию колледжей и производств, а также создание их совместных образовательно-производственных кластеров, утверждают авторы.
Чтобы решить проблему с нехваткой кадров в колледжах, в систему СПО можно внедрить систему грантов для лучших педагогов и мастеров, а также льготные условия для переезда и работы педагогов в сельской местности, считают авторы. Молодых специалистов могут также привлечь дополнительные меры поддержки по повышению их квалификации, льготная ипотека и дополнительные выплаты к зарплате педагогов СПО, говорится в исследовании.
Сокращение числа мастеров в учреждениях СПО объясняется также и тем, что среди них «много возрастных работников», которые выходят на пенсию или умирают, рассказала «Ведомостям» заместитель директора Центра развития навыков и профессионального образования НИУ ВШЭ Ольга Романова.
По итогам прошлого года доля мастеров в возрасте моложе 30 лет составляла 14,7% от их общего числа по России, 30–40 лет – 17,8%, 40–50 лет – 20,8%, 50–60 лет – 24,3%, старше 60 – 22,4%, говорится в исследовании.
В 2012 г. начальное профобразование и СПО были переведены в единый уровень образования, продолжила Романова. По ее словам, тогда многие руководители колледжей стали переводить мастеров на ставку преподавателей, которая оплачивалась выше. Так что реальное количество мастеров в колледжах неизвестно, оно перешло в «сумеречную зону», объяснила она.
Тем не менее в 60 регионах страны за шесть лет произошел приток молодых специалистов. Например, число преподавателей до 30 лет в России за это время выросло на 15,4%, а возрастной группы 40–50 лет – на 19,9%. «Омоложение» преподавателей Романова связывает с тем, что в учреждениях СПО им в отличие от работы в школе не надо готовить студентов к ЕГЭ. При этом приток молодых специалистов не перекрывает кадровые потребности колледжей и техникумов, отмечается в исследовании.
Привлечение педагогов по совместительству способно не только смягчить нехватку мастеров, но и повысить качество образования в колледжах, уверена Романова. Однако часть специалистов не идут преподавать из-за высокой нагрузки на основной работе либо не знают о карьерных возможностях в учреждениях СПО. Другое препятствие – не во всех колледжах система адаптации педагогов-совместителей работает качественно, для решения этой проблемы требуется разработать соответствующий стандарт, сказала эксперт. Помимо этого кадровый дефицит в колледжах можно восполнить с помощью повышения зарплат педагогов-практиков, заключила она.