Более 60 новых знаков появятся на дорогах с 1 января
С 1 января на дорогах России планируется добавить более 60 новых дорожных знаков и табличек, передает «РИА Новости»
Многие из них уже протестированы в столице, а со следующего года их введут по всей стране, рассказала агентству юрист Елена Браун. На дорогах появятся как знаки в круглой, квадратной, треугольной или прямоугольной рамке, так и новые таблички, которые применяются только в сочетании с основными знаками. Например, у «Платной парковки» будут новые значки «оплата через приложение», SMS и так далее.
Юрист уточнила, что знаки будут ориентированы на новые виды транспорта. Они будут касаться средств индивидуальной мобильности, безопасности пешеходов, экологии.
В текущем финансовом году Минфин скорректировал прогноз поступления в казну дорожных штрафов. Вместо запланированных 6,4 млрд ведомство прогнозировало сумму в 52,8 млрд руб.