Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Более 60 новых знаков появятся на дорогах с 1 января

Ведомости

С 1 января на дорогах России планируется добавить более 60 новых дорожных знаков и табличек, передает «РИА Новости» 

Многие из них уже протестированы в столице, а со следующего года их введут по всей стране, рассказала агентству юрист Елена Браун. На дорогах появятся как знаки в круглой, квадратной, треугольной или прямоугольной рамке, так и новые таблички, которые применяются только в сочетании с основными знаками. Например, у «Платной парковки» будут новые значки «оплата через приложение», SMS и так далее.

Юрист уточнила, что знаки будут ориентированы на новые виды транспорта. Они будут касаться средств индивидуальной мобильности, безопасности пешеходов, экологии. 

В текущем финансовом году Минфин скорректировал прогноз поступления в казну дорожных штрафов. Вместо запланированных 6,4 млрд ведомство прогнозировало сумму в 52,8 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её