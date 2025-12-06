Более 60 новых знаков появятся на дорогах с 1 января

Многие из них уже протестированы в столице, а со следующего года их введут по всей стране, рассказала агентству юрист Елена Браун. На дорогах появятся как знаки в круглой, квадратной, треугольной или прямоугольной рамке, так и новые таблички, которые применяются только в сочетании с основными знаками. Например, у «Платной парковки» будут новые значки «оплата через приложение», SMS и так далее.