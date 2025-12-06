Мантуров дал поручения по поддержке жителей Курской области

За два года на оказание помощи Курской области из федерального бюджета выделено более 220 млрд руб., из которых около 190 млрд руб. направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов. Мантуров напомнил о выплатах населению ежемесячной материальной помощи в размере 65 000 руб. Они вводились до освобождения области и были продлены в мае. С начала года на эти цели из бюджета выделено свыше 82 млрд руб. Правительство проведет выплату в декабре и направит средства на другие мероприятия по жизнеобеспечению региона.