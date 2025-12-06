Мантуров дал поручения по поддержке жителей Курской области

Мантуров дал поручения по поддержке жителей Курской областиПервый вице-премьер поддержал продление бизнесу в приграничье отсрочки по налогам
Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел совещание по оказанию помощи Курской области и дал несколько поручений по дополнительной поддержке жителей региона.
За два года на оказание помощи Курской области из федерального бюджета выделено более 220 млрд руб., из которых около 190 млрд руб. направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов. Мантуров напомнил о выплатах населению ежемесячной материальной помощи в размере 65 000 руб. Они вводились до освобождения области и были продлены в мае. С начала года на эти цели из бюджета выделено свыше 82 млрд руб. Правительство проведет выплату в декабре и направит средства на другие мероприятия по жизнеобеспечению региона.
Первый вице-премьер указал на необходимость продолжения выдачи жилищных сертификатов и поручил проработать выделение средств на ремонт жилья, которое не пострадало от действий украинских военных, но было оставлено в целях безопасности и пришло в негодность. Эту меру поддержки оперативно проработает Минфин. Она будет запущена с 2026 г. Мантуров также поручил урегулировать проблему с выдачей жилищных сертификатов собственникам долевого имущества и проработать выделение средств из бюджета на возмещение жителям утраты транспортных средств из-за действий ВСУ.
Отдельное внимание было уделено восстановлению пострадавших предприятий. Помощь оказана 19 компаниям аграрного сектора на 2,2 млрд руб. Вопросы поддержки АПК находятся на контроле у профильных министерств. Основным механизмом помощи индустриальным объектам являются займы и гранты регионального ФРП. В его капитал из бюджета направлено 2,4 млрд руб. Мантуров отметил важность доведения до получателей запланированных траншей до конца года. В 2025 г. предусмотрено еще 2 млрд руб. по линии Минэкономразвития на поддержку более 150 компаний малого и среднего предпринимательства.
Первый вице-премьер также поддержал инициативу Минфина о продлении бизнесу на приграничье Курской области отсрочки по уплате налогов и страховых взносов на 12 месяцев. Это позволит высвободить часть оборотных средств предприятий на поддержание нынешней деятельности. Он добавил, что в рамках первого этапа до 2027 г. в бюджете для региона предусмотрены 38,2 млрд руб. Выделение этих средств позволит сфокусироваться на обеспечении безопасности, восстановлении социальных объектов и поддержке экономики области.