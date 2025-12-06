Число погибших при наводнениях в Индонезии превысило 900 человек

4 декабря сообщалось, что совокупный ущерб от стихии может превысить 68,67 трлн рупий (около $4,1 млрд), что составляет примерно 0,29% ВВП Индонезии. По расчетам Celios, материальные убытки – разрушенное жилье, обрушенные мосты, поврежденные дороги, потеря доходов домохозяйств и уничтожение сельхозугодий – оцениваются в 2,2 трлн рупий в Ачехе, в 2,07 трлн рупий в Северной Суматре и в 2,01 трлн рупий в Западной Суматре.