Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Число погибших при наводнениях в Индонезии превысило 900 человек

Ведомости

Число жертв разрушительных наводнений и оползней на острове Суматра превысило 900 человек. По данным Национального агентства по управлению стихийными бедствиями Индонезии, опубликованным Al Arabia, погибли 908 человек, еще 410 считаются пропавшими без вести.

Наводнения и оползни стали следствием проливных дождей, обрушившихся на провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.

4 декабря сообщалось, что совокупный ущерб от стихии может превысить 68,67 трлн рупий (около $4,1 млрд), что составляет примерно 0,29% ВВП Индонезии. По расчетам Celios, материальные убытки – разрушенное жилье, обрушенные мосты, поврежденные дороги, потеря доходов домохозяйств и уничтожение сельхозугодий – оцениваются в 2,2 трлн рупий в Ачехе, в 2,07 трлн рупий в Северной Суматре и в 2,01 трлн рупий в Западной Суматре.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь