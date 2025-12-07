«Руспродсоюз»: стоимость «селедки под шубой» выросла на 9% за год

Цены на саму соленую сельдь за год выросли с 310 руб./кг до 392,5 руб./кг, а майонез – с 290,8 руб./кг до 313,9 руб./кг. При этом яйца подешевели – десяток сегодня стоит 92,8 руб. против 109,8 руб. годом ранее. Картофель подешевел с 53,8 руб./кг до 41,7 руб./кг, лук – с 48,8 руб./кг до 41 руб./кг, свекла – с 46,5 руб./кг до 40,3 руб./кг, морковь – с 47,2 руб./кг до 43,9 руб./кг.