Стоимость оливье в России за год выросла на 4%

Среди ингредиентов для салата подешевели базовые овощи и яйца. Цена за 400 г картофеля снизилась с 21 до 16 руб., 250 г моркови – с 12 до 11 руб. Сейчас 200 г яиц стоят 19 руб. вместо 22 руб. в 2024 г. При этом остальные составляющие оливье подорожали. Наиболее ощутимо возросла цена на докторскую колбасу – 300 г обойдется в 173 руб. против 163 руб. годом ранее. Соленые огурцы (400 г) подорожали до 114 с 106 руб. Стоимость 240 г зеленого горошка выросла до 27 руб., 170 г майонеза – до 53 руб., чайной ложки соли – до 2 руб.