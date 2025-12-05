Стоимость оливье в России за год выросла на 4%
В России стоимость оливье на восемь порций увеличилась на 4% и достигла 416 руб. против 401 руб. годом ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни».
Среди ингредиентов для салата подешевели базовые овощи и яйца. Цена за 400 г картофеля снизилась с 21 до 16 руб., 250 г моркови – с 12 до 11 руб. Сейчас 200 г яиц стоят 19 руб. вместо 22 руб. в 2024 г. При этом остальные составляющие оливье подорожали. Наиболее ощутимо возросла цена на докторскую колбасу – 300 г обойдется в 173 руб. против 163 руб. годом ранее. Соленые огурцы (400 г) подорожали до 114 с 106 руб. Стоимость 240 г зеленого горошка выросла до 27 руб., 170 г майонеза – до 53 руб., чайной ложки соли – до 2 руб.
Сильнее всего подорожали бутерброды с имитированной икрой. Их стоимость выросла на 24% с 108 до 134 руб. Бутерброды с натуральной красной икрой увеличились в цене на 13% до 1090 руб. по сравнению с 969 руб. в прошлом году.
Заметнее всего подорожала икра. Стоимость натуральной икры в объеме 120 г увеличилась почти на 120 руб. – с 895 до 1013 руб. Цена на имитированную икру возросла с 34 до 59 руб. Белый хлеб порциями по 160 г вырос в цене с 17 до 19 руб. Морковь весом 250 г подорожала с 58 до 59 руб.
5 декабря в «Циане» сообщили «Ведомостям», что аренда домов на новогодние праздники в регионах России подорожала в среднем на 8%. Спрос на посуточную аренду загородных домов увеличился примерно на 5% относительно 2024 г. Сильнее всего посуточная аренда домов подорожала в Московском регионе. Средняя ставка в праздничные дни составляет 40 900 руб. Это на 23% выше, чем годом ранее.