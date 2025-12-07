За три дня на «Прямую линию» с Путиным поступило 314 000 обращений

Прием обращений осуществляется через телефонные звонки по телефону 8-800-200-40-40, сообщения SMS и MMS на номер 0-40-40, обращения через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через мессенджер Max и с помощью сайта программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).