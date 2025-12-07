Газета
Главная / Общество /

За три дня на «Прямую линию» с Путиным поступило 314 000 обращений

Президент ответит на вопросы 19 декабря
Ведомости

С начала приема вопросов на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным поступило 314 000 обращений, сообщил телеканал «Россия 24» со ссылкой на данные нейросети GigaChat от Сбера.

Обращений от женщин поступило больше половины – 67%, от мужчин – 33%. Чаще всего вопросы задают граждане от 36 до 55 лет и старше 55 лет.

Прием обращений осуществляется через телефонные звонки по телефону 8-800-200-40-40, сообщения SMS и MMS на номер 0-40-40, обращения через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через мессенджер Max и с помощью сайта программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Прием вопросов населения для прямой линии с Путиным начался 4 декабря в 15:00 мск. В 2025 г. прямая линия с президентом состоится 19 декабря в 12:00 мск.

С 2020 г. программа совмещается с большой пресс-конференцией, а с 2023 г. этот формат носит название «Итоги года с Владимиром Путиным». Впервые мероприятия совместили в связи с пандемийными ограничениями.

