Работающие с ветеранами спецоперации НКО будут получать господдержку с 9 декабря

Почти каждый второй вернувшийся участник спецоперации на текущий момент трудоустроен или открыл свое дело, заявлял в начале ноября 2025 г. «Ведомостям» представитель Минтруда. При этом часть из них еще проходят лечение или реабилитацию, обучение или профессиональную переподготовку. «Среди уже вернувшихся граждан уровень занятости был на уровне 40%, тогда как сегодня этот показатель – 57%», – сообщил представитель ведомства.