Работающие с ветеранами спецоперации НКО будут получать господдержку с 9 декабря
С 9 декабря вступает в силу закон, который позволит некоммерческим организациям (НКО), работающим с ветеранами спецоперации, получать меры господдержки. Об этом говорится на сайте Госдумы.
«Их [НКО] работа – это часть системы поддержки участников СВО, которая позволяет нашим солдатам, офицерам быстрее восстановиться и вернуться к мирной жизни, а также их родных и близких», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Такие организации получат статус социально ориентированных (СОНКО) и право на государственную и муниципальную поддержку, в том числе имущественную и финансовую. Социальная реабилитация ветеранов включает в себя психологическую помощь, трудовую адаптацию и профессиональную переподготовку. Сюда же закон относит психологическую помощь членам семей ветеранов, в том числе погибших.
Госдума приняла закон во втором и окончательном третьем чтении 19 ноября. Изменения внесли в ст. 31.1 закона о некоммерческих организациях. Статья расширяет перечень видов деятельности СОНКО.
Почти каждый второй вернувшийся участник спецоперации на текущий момент трудоустроен или открыл свое дело, заявлял в начале ноября 2025 г. «Ведомостям» представитель Минтруда. При этом часть из них еще проходят лечение или реабилитацию, обучение или профессиональную переподготовку. «Среди уже вернувшихся граждан уровень занятости был на уровне 40%, тогда как сегодня этот показатель – 57%», – сообщил представитель ведомства.