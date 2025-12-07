Газета
Главная / Общество /

На Солнце произошла двойная сильная вспышка

Ведомости

Вечером 6 декабря на Солнце зафиксировали две сильных вспышки предпоследнего класса M, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

Первая из двух вспышек классифицирована как M1.1, она произошла в 22:21 мск, вторая – как М8.1 и зафиксирована в 23:39 мск. Такая активность зафиксирована после нескольких дней молчания в области 4299 (бывшая 4274).

«Удивительная область», – отметили астрономы.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на классы А, В, С, М и Х, где А имеет минимальную мощность.

1 декабря на Солнце произошла мощная вспышка высшего класса X1.9. В ИКИ и ИСЗФ РАН охарактеризовали происходящую ситуацию как «в некотором смысле полное безумие». Причина в том, что вспышку произвела та же единственная активная область 4274, которая в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние два месяца.

