На Солнце произошла двойная сильная вспышка

1 декабря на Солнце произошла мощная вспышка высшего класса X1.9. В ИКИ и ИСЗФ РАН охарактеризовали происходящую ситуацию как «в некотором смысле полное безумие». Причина в том, что вспышку произвела та же единственная активная область 4274, которая в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние два месяца.