На Солнце произошла двойная сильная вспышка
Вечером 6 декабря на Солнце зафиксировали две сильных вспышки предпоследнего класса M, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
Первая из двух вспышек классифицирована как M1.1, она произошла в 22:21 мск, вторая – как М8.1 и зафиксирована в 23:39 мск. Такая активность зафиксирована после нескольких дней молчания в области 4299 (бывшая 4274).
«Удивительная область», – отметили астрономы.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на классы А, В, С, М и Х, где А имеет минимальную мощность.
1 декабря на Солнце произошла мощная вспышка высшего класса X1.9. В ИКИ и ИСЗФ РАН охарактеризовали происходящую ситуацию как «в некотором смысле полное безумие». Причина в том, что вспышку произвела та же единственная активная область 4274, которая в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние два месяца.