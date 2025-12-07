Испания может ограничить въезд россиянам с пятилетними паспортами
Испания может ограничить въезд для россиян с загранпаспортам старого образца со сроком действия пять лет. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев, передает «РИА Новости».
Подобные ограничение ранее ввели Германия, Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония. Хотя в Испании такие меры сейчас не действует, вероятность их введения высока, считает он.
В посольстве призвали россиян перейти на загранпаспорта нового поколения. Будаев считает, что ограничения объясняются соображениями безопасности и контроля, но имеют «очевидный» политический подтекст.
В октябре для россиян начали действовать новые правила въезда в Испанию. Теперь у граждан третьих стран, включая Россию, при въезде и выезде через внешние границы Шенгенской зоны обязательно будут собираться индивидуальные данные – фотография и отпечатки пальцев.
Испанские власти планируют к 10 апреля 2026 г. установить эту система во всех пунктах. Сейчас она заработала в аэропорту Барахас в Мадриде. Штампы в паспортах заменят электронными записями в базе данных.