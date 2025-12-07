Газета
Слуцкий предложил снизить возраст ответственности за половые преступления

Ведомости

Возраст ответственности за половые преступления следует снизить до 12 лет. С такой инициативой выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Партия предлагает снизить возраст уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства «в случае, если экспертиза установит, что подросток-преступник осознавал и руководил своими действиями».

В пример он привел случай из Екатеринбурга, когда 13-летний подросток преследовал 10-летнюю девочку, но избежал ответственности из-за своего возраста. «Мы должны реагировать на такие инциденты не эмоциями, а продуманными решениями, которые реально усилят безопасность и предупредят новые преступления со стороны мигрантов, будь им 13, 30 или 65 лет», – сказал политик.

11 ноября Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за преступления диверсионной направленности. Согласно ему, вводится уголовная ответственность за такие преступления с 14 лет и отмена срока давности по статьям, связанным с диверсиями. Также вводится запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и ограничивается право на ходатайства об условно-досрочном освобождении за их совершение.

Количество диверсий в России выросло после начала спецоперации в 2022 г. Только в прошлом году по ст. 281 УК РФ «Диверсия» были осуждены 48 человек. В то время как за 2019–2023 гг. по этой же статье были осуждены 13 лиц.

