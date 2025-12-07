Ученые предупредили о сильных магнитных бурях на следующей неделе
Ученые предупредили, что 9–10 декабря на Земле ожидаются сильные магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
Магнитные бури будут на уровнях G2–G3 – от средних до сильных. Они придут на Землю в результате выброса плазмы после вспышки класса M8.1.
«Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце – Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью», – говорится в сообщении.
Пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря. По заявлению ученых, это в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов создает благоприятные условия для формирования полярных сияний.
6 декабря на Солнце произошла двойная сильная вспышка класса M. Первая из двух вспышек классифицирована как M1.1, она произошла в 22:21 мск, вторая – как М8.1 и зафиксирована в 23:39 мск.
Солнечные вспышки влияют на самочувствие метеозависимых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. В зоне риска находятся люди с гипертонией, болезнями сердца и сосудов, а также неврологическими или психическими расстройствами.