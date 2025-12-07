Ученые предупредили о сильных магнитных бурях на следующей неделе

1 / 9

В ночь на 13 ноября в результате третьей волны выбросов плазмы с Солнца произошло одно из самых интенсивных полярных сияний за последнее десятилетие. Атмосферное оптическое явление можно было наблюдать в разных частях мира.



На фото: Оклахома, США. / Reuters