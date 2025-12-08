Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Самары

В ночь на 8 декабря дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 67 украинских украинских беспилотников над регионами России. Больше всего БПЛА было сбито в Брянской области – 24 единицы. Еще 12 воздушных целей российские военные поразили в Саратовской области, 11 – в Ростовской, девять – в Волгоградской. По два беспилотника было уничтожено в Курской, Ленинградской, Тульской областях и над Московским регионом. По одному БПЛА силы ПВО ликвидировали в Калужской, Орловской и Смоленской областях.