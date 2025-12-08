Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Самары
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары («Курумоч»). Мера действовала с 9:14 до 9:47 мск. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
8 декабря Росавиация ограничила работу аэропортов в Саратове («Гагарин»), Калуге («Грабцево»), Москве («Внуково», «Домодедово»), Пскове, Жуковском («Раменское») и Санкт-Петербурге («Пулково»). На 10:00 мск ограничения сохраняются в Волгограде.
В ночь на 8 декабря ПВО России уничтожили 67 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов было сбито в Брянской области – 24 единицы. В Саратовской области российские военные поразили 12 БПЛА, в Ростовской – 11, в Волгоградской – девять. По два беспилотника были нейтрализованы в Курской, Ленинградской, Тульской областях, а также над Московским регионом. Силы ПВО также ликвидировали по одному дрону в Калужской, Орловской и Смоленской областях.