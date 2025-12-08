Володин назвал недопустимым взимание платы за пользование электронным дневником

Родители школьников выразили недовольство тем, что для доступа к электронному дневнику через мобильное приложение необходимо приобретать подписку. Кроме того, часть учебных материалов предоставляется исключительно на платной основе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что подобное недопустимо.