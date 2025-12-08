Газета
Главная / Общество /

Володин назвал недопустимым взимание платы за пользование электронным дневником

Ведомости

Родители школьников выразили недовольство тем, что для доступа к электронному дневнику через мобильное приложение необходимо приобретать подписку. Кроме того, часть учебных материалов предоставляется исключительно на платной основе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что подобное недопустимо.

«В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными», – заключил он.

5 декабря Минпросвещения также сообщало об участившихся жалобах родителей на платную подписку для доступа к региональным электронным дневникам. В ведомстве отметили, что ученикам и их родителям доступен сервис «Госуслуги. Моя школа».

Минцифры совместно с компанией – разработчиком национального мессенджера Max VK 24 сентября внедрили в приложение возможности просматривать электронный дневник школьника.

