Володин назвал недопустимым взимание платы за пользование электронным дневником
Родители школьников выразили недовольство тем, что для доступа к электронному дневнику через мобильное приложение необходимо приобретать подписку. Кроме того, часть учебных материалов предоставляется исключительно на платной основе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что подобное недопустимо.
«В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными», – заключил он.
5 декабря Минпросвещения также сообщало об участившихся жалобах родителей на платную подписку для доступа к региональным электронным дневникам. В ведомстве отметили, что ученикам и их родителям доступен сервис «Госуслуги. Моя школа».