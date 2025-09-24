На общественном совете Минцифры обсудили новые функции Max и развитие анимации
Минцифры совместно с компанией – разработчиком национального мессенджера Max VK внедрили в приложение возможности просматривать электронный дневник школьника, говорится в сообщении ведомства. Родители теперь могут смотреть оценки и расписание детей в мессенджере.
Кроме того, россияне могут с помощью приложения пользоваться банковскими услугами, в том числе переводить денежные средства. Им также доступны сервисы для организации путешествий и покупки билетов и консультации искусственного интеллекта, рассказал вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов на общественном совете Минцифры.
В рамках мероприятия также обсуждался механизм обмена опытом российскими технологическими компаниями. «Мы видим, что российские компании, не забывая и о собственных выгодах, хотят обмениваться опытом и работать в синергии», – заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев. Он отметил, что объединение сконцентрируется на коллаборациях, которые позволят создать для участников рынка прозрачную, доверительную среду и добиться появления инноваций.
На общественном совете говорили и о конкуренции между отечественными и иностранными мультфильмами для детей. Председатель ОС Алексей Гореславский отметил, что среди контента на площадках онлайн-кинотеатров российская анимация занимала 4%-ную долю в 2024 г. В 2025 г., исходя из прогнозов, она должна увеличиться до 5%, уточнил он.
«А теперь другая цифра. Рост поисковых запросов <...> год к году – 65%. Представляете, как вот этот 1%, который мы догоним за год, он чем будет замещен? Покупными иностранными мультиками», – подчеркнул Гореславский.
При этом, по словам замглавы Минцифры Бэллы Черкесовой, работа по импортозамещению детского контента уже ведется. Она отметила, что сейчас несколько новых отечественных проектов находятся на этапе производства.
Ранее совладелец и первый заместитель гендиректора группы компаний Start Юлия Миндубаева рассказала в интервью «Ведомостям», что принадлежащий холдингу одноименный онлайн-кинотеатр будет активно развивать направление детско-семейного контента. Она отметила, что в работе сейчас находятся 10 игровых и анимационных сериалов, ориентированных на «всю семью». По ее словам, ниша освободилась после ухода зарубежных компаний.