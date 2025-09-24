На общественном совете Минцифры обсудили новые функции Max и развитие анимации

На общественном совете говорили и о конкуренции между отечественными и иностранными мультфильмами для детей. Председатель ОС Алексей Гореславский отметил, что среди контента на площадках онлайн-кинотеатров российская анимация занимала 4%-ную долю в 2024 г. В 2025 г., исходя из прогнозов, она должна увеличиться до 5%, уточнил он.