Расширенный неонатальный скрининг в РФ выявил 726 детей с редкими заболеваниями

По ее словам, до внедрения тестирования такие пациенты часто умирали под диагнозами «сепсис» или «внутриутробная инфекция». Теперь скрининг проводят на четвертые сутки жизни: у младенца берут несколько капель крови из пятки, наносят на тест-бланк и направляют в один из 10 федеральных центров. Там с помощью тандемной масс-спектрометрии анализируют образцы на наличие 36 наследственных заболеваний.