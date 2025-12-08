В Москве выпадет снег 9 и 10 декабря
Москва увидит снег 9 и 10 декабря, но устойчивого покрова он пока не образует, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
Температура продолжает превышать климатическую норму. Однако, по данным синоптиков, в предстоящие сутки возрастет влияние обширного циклона, который движется с северо-запада.
В ночь на 9 декабря в столичном регионе будет облачно, но без осадков. Температура воздуха составит от -3 до -1 градуса в Москве и от -4 до +1 – в области.
9 и 10 декабря температура воздуха немного понизится. Выпадет снег и мокрый снег от небольшой до умеренной интенсивности и с умеренным ветром, рассказали в Гидрометцентре. Синоптики предупредили о возможной гололедице на дорогах.
Во вторую половину недели начнутся осадки, при этом днем температура воздуха будет держаться от 0 до +5 градусов.
8 декабря главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что, несмотря на теплое начало зимы, на Новый год москвичи без снега не останутся.