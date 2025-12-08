«Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок

В 2024 г. Кричевский рассказал «Ведомостям», что совокупные инвестиции в проект составят около 150 млн руб. Они направлены на приобретение помещения для завода, закупку сырья и оборудования для создания пластинок. Технической базой завода стали гонконгские производственные линии Allegro II, в Россию они поставляются через европейские страны и Китай. В эксплуатацию, по словам Кричевского, завод планировали ввести весной 2025 г. Его мощность должна превысить 100 000 пластинок в год.