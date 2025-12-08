Газета
Главная / Общество /

«Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок

Ведомости

«Мелодия» запустила производство виниловых пластинок на собственном заводе в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе «Фирмы Мелодия». В планах у завода начать выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний.

Генеральный директор компании Андрей Кричевский заявил, что возрождение производства – это естественное развитие музыкальных традиций в России. «Мелодия», сказал он, до сих пор ассоциируется у соотечественников с пластинками.

Уже выпустили первую партию нового винила. В нее вошла «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем» 1980-х гг., разработанная врачами ялтинского санатория. Кроме того, в формате пластинки появился релиз «По волне моей памяти» Давида Тухманова, альбом Disco Alliance латвийской группы Zodiac и альбом ВИА «Дос-Мукасан». 

В 2024 г. Кричевский рассказал «Ведомостям», что совокупные инвестиции в проект составят около 150 млн руб. Они направлены на приобретение помещения для завода, закупку сырья и оборудования для создания пластинок. Технической базой завода стали гонконгские производственные линии Allegro II, в Россию они поставляются через европейские страны и Китай. В эксплуатацию, по словам Кричевского, завод планировали ввести весной 2025 г. Его мощность должна превысить 100 000 пластинок в год.

