«Фирма Мелодия» запустит завод по выпуску виниловых пластинок

«Фирма Мелодия» запустит завод по выпуску виниловых пластинокЗа пять лет компания планирует занять 30–50% этого рынка в России
Старейший в России музыкальный лейбл – АО «Фирма Мелодия» запустит в Новосибирске завод полного цикла по производству виниловых пластинок, рассказал «Ведомостям» его гендиректор Андрей Кричевский. Компания в августе 2024 г. уже зарегистрировала в ЕГРЮЛе юрлицо АО «Новосибирский завод грампластинок – «Фирма Мелодия» и стала его единственным учредителем, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».
Совокупные инвестиции в проект составят около 150 млн руб., они будут направлены на приобретение помещения для завода, закупку сырья и оборудования для создания пластинок, отметил Кричевский. Технической базой завода станут гонконгские производственные линии Allegro II, в Россию они поставляются через европейские страны и Китай, также уточнил он. В эксплуатацию, по словам Кричевского, завод планируется ввести весной 2025 г., его мощность должна превысить 100 000 пластинок в год.