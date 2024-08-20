«Фирма Мелодия» запустит завод по выпуску виниловых пластинок

Совокупные инвестиции в проект составят около 150 млн руб., они будут направлены на приобретение помещения для завода, закупку сырья и оборудования для создания пластинок, отметил Кричевский. Технической базой завода станут гонконгские производственные линии Allegro II, в Россию они поставляются через европейские страны и Китай, также уточнил он. В эксплуатацию, по словам Кричевского, завод планируется ввести весной 2025 г., его мощность должна превысить 100 000 пластинок в год.