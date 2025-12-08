Путин призвал кабмин «не тюкать», а поддержать регионы в реализации нацпроектов

На этом же Совете по стратегическому развитию и нацпроектам Путин сообщил, что 19 национальных проектов стартовали успешно. «Из них, к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения, но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута», – отметил президент.