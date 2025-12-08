Газета
Главная / Общество /

Путин призвал кабмин «не тюкать», а поддержать регионы в реализации нацпроектов

Ведомости

В реализации нацпроектов выявлены 10 регионов с результатами ниже среднероссийских, сообщил президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле.

«Очевидно, что здесь требуется более основательная работа всех участников нацпроектов. И прошу коллег из правительства не тюкать, что называется, региональные команды, а, наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решение», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что совместные усилия федеральных и региональных властей необходимы для достижения целей нацпроектов.

На этом же Совете по стратегическому развитию и нацпроектам Путин сообщил, что 19 национальных проектов стартовали успешно. «Из них, к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения, но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута», – отметил президент.

