Путин призвал кабмин «не тюкать», а поддержать регионы в реализации нацпроектов
В реализации нацпроектов выявлены 10 регионов с результатами ниже среднероссийских, сообщил президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле.
«Очевидно, что здесь требуется более основательная работа всех участников нацпроектов. И прошу коллег из правительства не тюкать, что называется, региональные команды, а, наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решение», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что совместные усилия федеральных и региональных властей необходимы для достижения целей нацпроектов.
На этом же Совете по стратегическому развитию и нацпроектам Путин сообщил, что 19 национальных проектов стартовали успешно. «Из них, к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения, но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута», – отметил президент.