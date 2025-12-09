В России выпустили марку с убитым генералом Кирилловым
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший в результате теракта 17 декабря 2024 г. в Москве, включен в новую серию памятных марок «Герои Российской Федерации». Об этом сообщила «Единая Россия».
Церемония гашения марок прошла в Москве и Курске в День героев Отечества, который отмечают 9 декабря. В руководстве партии заявили, что современные герои рассматриваются как продолжатели традиций защитников времен Великой Отечественной войны.
Кириллов погиб утром 17 декабря 2024 г. в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Вместе с ним скончался его помощник. По данным следствия, организаторы готовили преступление на территории Украины. Исполнителем, по версии правоохранительных органов, был Курбонов, который собрал взрывное устройство из компонентов, доставленных из Польши. Злоумышленник привел механизм в действие при помощи электросамоката в момент, когда генерал покидал дом.
Кириллову было 54 года. Он родился 13 июля 1970 г. в Костроме. Получил образование в Костромском высшем военном командном училище химической защиты, а затем окончил Военную академию радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) имени Тимошенко.
С 1991 по 1995 г. служил командиром взвода в Западной группе войск в Германии и в Московском военном округе. В период с 1995 по 2009 г. прошел путь от командира роты до командира отдельной бригады РХБЗ. С 2009 г. занимал разные должности в Управлении начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ (ВС РФ).
Серия «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции» посвящена Героям России, удостоенным этого звания посмертно. В этом году в выпуск вошли марки с изображениями генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, гвардии прапорщика Артура Лапшина, лейтенанта Александра Перелыгина, старшего лейтенанта Максима Пескового, гвардии подполковника Дениса Сорокина, младшего лейтенанта Андрея Мосина, ефрейтора Александра Соколова, майора Марата Тибилова, гвардии капитана Григория Слугина и гвардии майора Александра Шишкова.