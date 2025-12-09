В России выпустили марку с убитым генералом Кирилловым

Кириллов погиб утром 17 декабря 2024 г. в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Вместе с ним скончался его помощник. По данным следствия, организаторы готовили преступление на территории Украины. Исполнителем, по версии правоохранительных органов, был Курбонов, который собрал взрывное устройство из компонентов, доставленных из Польши. Злоумышленник привел механизм в действие при помощи электросамоката в момент, когда генерал покидал дом.