Росавиация ввела ограничения в работу аэропорта Калуги

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги «Грабцево». Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он пояснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Предыдущие ограничения действовали, согласно сообщениям Кореняко, с 4:27 до 6:04 мск.

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА самолетного типа. Наибольшее число сбитых беспилотников – 49 единиц – пришлось на Белгородскую область.

Поздним вечером 8 декабря, ночью и утром 9 декабря Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Волгограда, Краснодара «Пашковский», Владикавказа «Беслан», Грозного «Северный», Магаса, Тамбова «Донское», Калуги «Грабцево», Чебоксар, Казани, Нижнего Новгорода «Стригино». В настоящее время мера отменена в воздушных гаванях Калуги, Волгограда, Краснодара.

