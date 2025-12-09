Госдума продлила запрет на сплошные рубки леса в центральной зоне Байкала

Проект, предлагающий разрешить рубки лесов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, был внесен в нижнюю палату группой сенаторов и депутатов 23 июня 2023 г. Принят в первом чтении уже 11 июля 2023 г. Он стал самым обсуждаемым проектом в весеннюю сессию того года.