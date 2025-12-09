Газета
Госдума продлила запрет на сплошные рубки леса в центральной зоне Байкала

Ведомости

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о сохранении запрета на сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала. «За» в третьем, окончательным чтении проголосовали 323 человека, 71 депутат воздержался. 

Кроме того, закон предполагает создание комиссии для охраны Байкала и развития его природной территории. Она будет заниматься согласованием проектов по переводу земель и перечней участков для санитарных рубок.

Закон также вводит запрет на строительство жилья в особых экономических зонах, расположенных в центральной экологической зоне, а также создавать новые особые экономические зоны.

Перечень земель и участков для проведения сплошных рубок на территориях погибших лесов будет утвержден правительством РФ после согласования с соответствующей комиссией. Согласно документу, проект перечня может быть рассмотрен комиссией только при наличии положительного заключения Российской академии наук.

Закон в случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом вступит в силу с 1 марта 2026 г.

ellen milien / Unsplash

Проект, предлагающий разрешить рубки лесов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, был внесен в нижнюю палату группой сенаторов и депутатов 23 июня 2023 г. Принят в первом чтении уже 11 июля 2023 г. Он стал самым обсуждаемым проектом в весеннюю сессию того года.

