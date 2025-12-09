Фадеев предложил изменить правила приема детей соотечественников в школы
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил изменить порядок приема в школы детей соотечественников, вернувшихся или переехавших в Россию из-за рубежа, если для ребенка русский язык является родным. Об этом он заявил на заседании совета.
По его словам, сейчас возникают ситуации, когда таких детей не принимают в школу из-за низких результатов обязательных тестов.
Президент РФ Владимир Путин поддержал его предложение. «Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – сказал он.
22 ноября глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что менее 20% детей иностранных граждан получили возможность обучаться в российских школах. Остальные более 80% детей мигрантов, подавших документы, не были зачислены в школы из-за незнания на должном уровне русского языка, а также того, что их родители неправильно заполнили и оформили документы.