Фадеев предложил изменить правила приема детей соотечественников в школы

Ведомости

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил изменить порядок приема в школы детей соотечественников, вернувшихся или переехавших в Россию из-за рубежа, если для ребенка русский язык является родным. Об этом он заявил на заседании совета.

По его словам, сейчас возникают ситуации, когда таких детей не принимают в школу из-за низких результатов обязательных тестов.

Президент РФ Владимир Путин поддержал его предложение. «Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – сказал он.

22 ноября глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что менее 20% детей иностранных граждан получили возможность обучаться в российских школах. Остальные более 80% детей мигрантов, подавших документы, не были зачислены в школы из-за незнания на должном уровне русского языка, а также того, что их родители неправильно заполнили и оформили документы.

