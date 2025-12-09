Фадеев предложил изменить правила приема детей соотечественников в школы

22 ноября глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что менее 20% детей иностранных граждан получили возможность обучаться в российских школах. Остальные более 80% детей мигрантов, подавших документы, не были зачислены в школы из-за незнания на должном уровне русского языка, а также того, что их родители неправильно заполнили и оформили документы.