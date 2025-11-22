Рособрнадзор: в школы смогли поступить только 19% детей мигрантов

20 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после принятия закона о необходимости знания русского языка для детей иностранных граждан в школах их количество в начальных и средних классах сократилось. В качестве примера он привел Нижегородскую область, где количество заявлений на прием в школу от мигрантов снизилось почти в 10 раз, и Воронежскую область, где показатель упал в семь раз.