Главная / Общество /

Рособрнадзор: в школы смогли поступить только 19% детей мигрантов

Ведомости

Менее 20% детей иностранных граждан получили возможность обучаться в российских школах, сообщил «РИА Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«После двух требований – предъявить пакет документов и знания русского языка – около 19% детей смогли поступить в школы. То есть документы у них нормальные и экзамен они сдали», – сказал он.

Остальные более 80% детей мигрантов, подавших документы, не были зачислены в школы из-за незнания на должном уровне русского языка, а также того, что их родители неправильно заполнили и оформили документы.

По словам Музаева, Рособрнадзор попросил крупные регионы, где зафиксировано большое число заявок от иностранцев, рассказать об опыте прохождения тестирования и поступления в образовательные учреждения. Ведомство будет изучать, как для детей и учителей меняется обстановка в школах, пояснил он.  

20 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после принятия закона о необходимости знания русского языка для детей иностранных граждан в школах их количество в начальных и средних классах сократилось. В качестве примера он привел Нижегородскую область, где количество заявлений на прием в школу от мигрантов снизилось почти в 10 раз, и Воронежскую область, где показатель упал в семь раз.

Минпросвещения России в октябре сообщило о возможности пересдачи для детей мигрантов тестирования по русскому языку.

