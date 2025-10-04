Минпросвещения: дети мигрантов могут пересдать тест по русскому языку
Минпросвещения России предоставляет возможности для пересдачи детьми мигрантов тестирования по русскому языку. Об этом заявил ТАСС первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.
«Для тех, кто не прошел тестирование, есть возможности изучить русский язык», – подчеркнул он.
Бугаев отметил, что для обучения в школе необходимо знание русского языка. По его словам, у детей мигрантов есть возможность научиться русскому языку и пройти тест повторно.
2 октября глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что сотни тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, проживающих в России, не учатся в школах. Он назвал ситуацию, когда число необучающихся детей мигрантов так велико, недопустимой. Фадеев добавил, что совет старается решить эту проблему, так как Конституция РФ предусматривает всеобщее образование для несовершеннолетних.
20 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после принятия закона о необходимости знания русского языка для детей иностранных граждан в школах их количество в начальных и средних классах сократилось.
По данным Рособрнадзора, только 13% детей иностранных граждан получили возможность поступить в российские школы с апреля по август после подачи документов и тестирования. В ведомстве указали, что лишь в 8223 из 23 616 случаев подачи документов за этот период бумаги были собраны успешно. Потом 5940 детей прошли тестирование, удовлетворительный результат получили 12,6% от общего количества несовершеннолетних, подавших заявки.