Минпросвещения: дети мигрантов могут пересдать тест по русскому языку

По данным Рособрнадзора, только 13% детей иностранных граждан получили возможность поступить в российские школы с апреля по август после подачи документов и тестирования. В ведомстве указали, что лишь в 8223 из 23 616 случаев подачи документов за этот период бумаги были собраны успешно. Потом 5940 детей прошли тестирование, удовлетворительный результат получили 12,6% от общего количества несовершеннолетних, подавших заявки.