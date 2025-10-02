Правительство закрепит механизм обмена данными о детях мигрантов в России

Правительство закрепит механизм обмена данными о детях мигрантов в РоссииМВД узнает об их зачислении в школы и результатах сдачи экзаменов по русскому языку
В России закрепят механизм обмена данными между ведомствами о детях мигрантов. Проект постановления правительства, утверждающий это, разработало Министерство внутренних дел (МВД). Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В документе прописан алгоритм работы с данными несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их родителей. Сведениями будут обмениваться МВД, Министерство просвещения, Рособрнадзор, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и региональные и муниципальные органы, ответственные за сферу образования.
Обмен данными планируют проводить через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В процессе будут также задействованы государственная информационная система (ГИС) миграционного учета, федеральная информационная система «Моя школа», реестр сведений о документах об образовании и квалификации, «Госуслуги» и Единая система идентификации и аутентификации.
Сколько детей мигрантов не учатся в школах
За МВД закрепляется обеспечение технической возможности по приему и передаче сведений, а за Минпросвещения – методическая поддержка органов исполнительной власти субъектов и местного самоуправления, ответственных за образование. Рособрнадзор будет направлять в МВД и его территориальные органы данные о результатах тестирования иностранцев по русскому языку. Минцифры займется обеспечением приема заявлений, необходимых детям иностранцев для обучения в школах и колледжах.
Органы субъектов и местного самоуправления в сфере образования, работая с заявлениями на обучение, будут проверять ребенка и его родителей на предмет включения в реестр контролируемых лиц. Если они обнаружат это, данные о заявлении на обучение передадут ГИС миграционного учета с помощью системы «Моя школа».
Ведомства намерены работать с такими данными иностранных детей и их родителей, как фамилия, имя и отчество, место рождения, гражданство, дата постановки на учет по последнему месту пребывания, адрес места жительства в России, дата регистрации по последнему месту жительства, заявленные сроки пребывания в стране и др.
Проект постановления правительства подготовлен для того, чтобы реализовывать закон о контроле за детьми мигрантов от июля 2025 г. Согласно ему, МВД получит от региональных департаментов образования данные о детях мигрантов, обучающихся в российских школах, колледжах и техникумах, писали «Ведомости» в апреле. Региональным отделам министерства будут доступны результаты тестирования на знание русского языка детей мигрантов. МВД также узнает о поступлении иностранца до 18 лет в учебные заведения и его отчислении.
С 1 апреля 2025 г. в РФ вступили в силу поправки в закон об образовании. Изменения обязывают детей иностранных граждан проходить тест на знание русского языка перед зачислением в школу. По данным Рособрнадзора на начало 2025–2026 учебного года, за апрель – август документы в образовательные организации были поданы на свыше 23 000 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на чуть более 8200 детей.
Тестирование проходили 5940 детей, уточняется на сайте ведомства. С ним успешно справились только около 2900 человек. Отсутствие положительного результата тестирования – это основание для отказа в зачислении в школы, отметили в Рособрнадзоре.
В августе «Ведомости» также писали, что перед началом учебного года сотрудники правоохранительных органов, представители муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и образовательных организаций посещали места проживания и регистрации иностранцев. Им напоминали о том, что их дети могут пойти в садик и школу. Это утверждается в письме вице-премьера Татьяны Голиковой председателю Госдумы Вячеславу Володину. В случае если право ребенка на образование нарушается, об этом узнают комиссии по делам несовершеннолетних и органы опеки, говорится в документе.
На практике наблюдался массовый недопуск на экзамены по русскому языку для зачисления в школы, говорил «Ведомостям» руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. Он же напомнил, что следующим шагом после несдачи является оформление протоколов о правонарушениях – о неисполнении родительской обязанности устройства ребенка в школу. Согласно действующему законодательству, если иностранный гражданин дважды совершает административные правонарушения в течение трех лет, то срок его пребывания в России сокращается, а повторный въезд в страну будет запрещен на пять лет, пояснил Коженов. Иностранцы на руки получат решения о том, что они должны покинуть страну в течение 10 дней. В случае неисполнения далее может последовать принудительное выдворение, отметил он.