Правительство закрепит механизм обмена данными о детях мигрантов в России

На практике наблюдался массовый недопуск на экзамены по русскому языку для зачисления в школы, говорил «Ведомостям» руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. Он же напомнил, что следующим шагом после несдачи является оформление протоколов о правонарушениях – о неисполнении родительской обязанности устройства ребенка в школу. Согласно действующему законодательству, если иностранный гражданин дважды совершает административные правонарушения в течение трех лет, то срок его пребывания в России сокращается, а повторный въезд в страну будет запрещен на пять лет, пояснил Коженов. Иностранцы на руки получат решения о том, что они должны покинуть страну в течение 10 дней. В случае неисполнения далее может последовать принудительное выдворение, отметил он.