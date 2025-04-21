Регионы будут делиться с МВД данными о детях мигрантов в школах

Как сказано в тексте законопроекта, министерства и департаменты образования субъектов будут направлять в региональные отделы МВД информацию о результатах тестирования на знание детьми русского языка. Кроме того, МВД будет знать о том, что несовершеннолетние иностранцы и их законные представители, включенные в реестр контролируемых лиц, обратились с заявлением о приеме в образовательные учреждения, пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он же напомнил, что посредством такого реестра ведется учет иностранных граждан, находящихся в России и не имеющих законных оснований для пребывания или проживания. МВД также получит информацию о приеме ребенка в учебное учреждение и его отчислении.