Регионы будут делиться с МВД данными о детях мигрантов в школах

Регионы будут делиться с МВД данными о детях мигрантов в школахСубъектам же передадут сведения об их регистрации и постановке на учет
Министерство внутренних дел (МВД) России и региональные департаменты образования будут обмениваться данными о несовершеннолетних иностранных гражданах. Такую инициативу 21 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Разработанный МВД проект вносит изменения в два закона: о правовом положении иностранных граждан и о миграционном учете. Законодательная инициатива направлена на то, чтобы дети мигрантов адаптировались в российском обществе и интегрировались в него, говорится в пояснительной записке.
Как сказано в тексте законопроекта, министерства и департаменты образования субъектов будут направлять в региональные отделы МВД информацию о результатах тестирования на знание детьми русского языка. Кроме того, МВД будет знать о том, что несовершеннолетние иностранцы и их законные представители, включенные в реестр контролируемых лиц, обратились с заявлением о приеме в образовательные учреждения, пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он же напомнил, что посредством такого реестра ведется учет иностранных граждан, находящихся в России и не имеющих законных оснований для пребывания или проживания. МВД также получит информацию о приеме ребенка в учебное учреждение и его отчислении.
Департаменты образования передадут МВД следующие данные: имя несовершеннолетнего, дата рождения, виды и реквизиты документов, удостоверяющих его личность и личность его родителя, адрес их проживания, страховые номера их индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС). Помимо этого ведомство получит данные о регистрации лиц в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
МВД, в свою очередь, направит в региональные департаменты образования информацию о регистрации или постановке на миграционный учет несовершеннолетних иностранцев. Ведомство также поделится заявленными сроками пребывания ребенка в России.
Департаменты образования и учебные заведения также будут работать с Рособрнадзором. Они предоставят службе информацию о сдаче экзамена по русскому языку несовершеннолетними иностранцами. Ее внесут в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации. А госучреждения, которые проводят экзамены на уровень владения русским, знание истории и основ законодательства РФ, будут передавать в Рособрнадзор сведения о выданных сертификатах.
Законопроект, если его примут, вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования. Исключение составят положения о взаимодействии Рособрнадзора и депобразования. Они вступят в силу спустя 30 дней после публикации документа.
Порядок работы МВД и региональных ведомств определит правительство. Вместе с этим в тесте проекта отмечается, что в передаче информации будет задействована Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
В 2024 г. законодатели приняли ряд проектов, ужесточающих миграционную политику России. В прошлом году был установлен полный запрет для компаний-посредников принимать участие в организации экзаменов для иностранцев. Перед зачислением ребенка в образовательное учреждение проверяется законность его нахождения в России, а также уровень владения языком.
2 апреля президент Владимир Путин предписал в течение трех месяцев образовать на базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Новую структуру возглавил уроженец Санкт-Петербурга Андрей Кикоть.