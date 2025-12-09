Фадеев предложил Роструду через суд признавать договоры с самозанятыми трудовыми
Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества Валерий Фадеев заявил, что работодатели, вынуждающие людей оформлять самозанятость при наличии реальных трудовых отношений, должны действовать в рамках Трудового кодекса. Об этом он сказал на заседании Совета с участием президента Владимира Путина.
Фадеев отметил, что такие договоры нередко «по духу являются трудовыми».
Он предложил наделить Роструд правом обращаться в суд с требованием признать подобные отношения трудовыми, чтобы они автоматически подпадали под действие трудового законодательства.
21 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что действие специального режима самозанятых должно проходить без злоупотреблений со стороны юридических лиц.