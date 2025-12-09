Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Фадеев предложил Роструду через суд признавать договоры с самозанятыми трудовыми

Ведомости

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества Валерий Фадеев заявил, что работодатели, вынуждающие людей оформлять самозанятость при наличии реальных трудовых отношений, должны действовать в рамках Трудового кодекса. Об этом он сказал на заседании Совета с участием президента Владимира Путина.

Фадеев отметил, что такие договоры нередко «по духу являются трудовыми».

Он предложил наделить Роструд правом обращаться в суд с требованием признать подобные отношения трудовыми, чтобы они автоматически подпадали под действие трудового законодательства.

21 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что действие специального режима самозанятых должно проходить без злоупотреблений со стороны юридических лиц.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её