Экипаж разбившегося в Ивановской области Ан-22 погиб

О крушении Ан-22 9 декабря сообщало Минобороны. Авария произошла во время испытательного полета после ремонта. Самолет упал в безлюдной местности. В оборонном ведомстве сообщали, что для выяснения всех обстоятельств туда вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.