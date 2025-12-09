Газета
Общество

Экипаж разбившегося в Ивановской области Ан-22 погиб

Ведомости

Все члены экипажа самолета Ан-22 «Антей», который разбился в районе деревни Иванково Ивановской области, погибли. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ в Telegram-канале. 

По факту крушения самолета ведомство возбудило дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам). Сейчас ведется работа над установкой всех обстоятельств произошедшего.

О крушении Ан-22 9 декабря сообщало Минобороны. Авария произошла во время испытательного полета после ремонта. Самолет упал в безлюдной местности. В оборонном ведомстве сообщали, что для выяснения всех обстоятельств туда вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.

ТАСС сообщал, что на борту Ан-22 находилось семь человек. Как писало агентство, катастрофа произошла в районе Уводьского водохранилища. Фрагменты самолета были найдены на воде.

