Зампреда «Яблока» Шлосберга внесли в перечень террористов

Следствие считает, что он дискредитировал армию видеороликом в соцсети «Одноклассники». В отделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу. По заявлению партии, дело возбудили из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (считается в России иноагентом), где политик отстаивал позицию необходимости прекращения огня на Украине.