Зампреда «Яблока» Шлосберга внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес зампредседателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из данных на сайте ведомства.
5 декабря суд арестовал Шлосберга до 2 февраля 2026 г. Ему предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России).
Следствие считает, что он дискредитировал армию видеороликом в соцсети «Одноклассники». В отделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу. По заявлению партии, дело возбудили из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (считается в России иноагентом), где политик отстаивал позицию необходимости прекращения огня на Украине.
Прошлое дело в отношении Шлосберга было возбуждено в июне 2025 г. Его обвинили в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Тогда силовики провели обыски в его квартире, квартире 96-летнего отца политика Марка Шлосберга, а также в офисе псковского «Яблока». 11 июня Шлосберга отправили под домашний арест.