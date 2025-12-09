Газета
Путин поручил представить предложения о совершенствовании миграционной политики

Президент РФ Владимир Путин попросил Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) представить предложения о совершенствовании законодательства в сфере миграции. Об этом он заявил в ходе заседания совета, передает Кремль.

Так он ответил на предложение члена СПЧ Кирилла Кабанова доработать нормы в сфере миграционной политики.

«Для меня очень важна эта обратная связь. Вы сейчас ее как бы даете. Спасибо большое, и ждем тогда ваших предложений по совершенствованию нормативной базы», – сказал глава государства.

28 ноября стало известно, что правительство России может запустить в 2027 г. эксперимент по целевому набору иностранных работников. Подготовка законодательной базы и инфраструктуры для пилота должна завершиться в 2026 г. Согласно проекту плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 гг., новая модель предполагает организованный въезд мигрантов: иностранные работники будут проходить проверку у себя на родине и приезжать в РФ сразу к конкретному работодателю, а не искать работу после прибытия.

