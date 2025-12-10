Суд приговорил к колонии двух украинцев за шпионаж и попытку похищения ребенка

Согласно следствию, фигуранты в 2023 г. собирали сведения о системе охраны на границе России и Литвы при помощи опроса жителей, квадрокоптера и результатов аэрокосмической разведки иностранной спецслужбы. Информация была необходима для незаконной заброски диверсионно-разведывательных формирований в Россию, а также переправки средств террора и пособников в Литву после резонансных преступлений.