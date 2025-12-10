Суд приговорил к колонии двух украинцев за шпионаж и попытку похищения ребенка
Согласно следствию, фигуранты в 2023 г. собирали сведения о системе охраны на границе России и Литвы при помощи опроса жителей, квадрокоптера и результатов аэрокосмической разведки иностранной спецслужбы. Информация была необходима для незаконной заброски диверсионно-разведывательных формирований в Россию, а также переправки средств террора и пособников в Литву после резонансных преступлений.
Полученные сведения использовало руководство разведки минобороны Украины. Кроме того, осужденные за денежное вознаграждение попытались похитить и вывезти на Украину несовершеннолетнего сына бывшего сотрудника украинских спецслужб, проживающего у родственников в России, рассказали в ЦОС ФСБ.
Фигуранты дела признаны виновными в совершении преступлений по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека), а также ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Приговор вступил в законную силу.
8 декабря ФСБ задержала в Ростовской области 21-летнего россиянина, которого подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и причастности к поджогу вышки сотовой связи.