Главная / Общество /

Суд оставил основателя «Русагро» Мошковича в СИЗО

Ведомости

Основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова оставили в СИЗО. Такое решение принял Мосгорсуд, передает «РИА Новости».

В ходе заседания 10 декабря защита Мошковича заявила, что передача ружья бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову взяткой не является – это был подарок.

Мошковича и Басова арестовали в конце марта по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Мошкович и Басов убедили бизнесмена Владислава Бурова продать 85% акций компании «Солнечные продукты», пообещав инвестиции, которые так и не поступили. Первоначально ущерб оценивался в 30 млрд руб., затем сумма выросла до 48 млрд руб.

18 ноября Мещанский райсуд Москвы продлил арест Мошковичу на три месяца, до 25 февраля. Тогда суд также продлил арест Басову на тот же срок.

