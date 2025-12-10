Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Дежурные средства ПВО сбили БПЛА, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города опубликовал сообщение о сбитом беспилотнике в 14:23 мск. По его словам, на месте падения фрагментов дрона работают экстренные службы.
По данным Минобороны, с 7:00 до 9:00 мск 10 декабря силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов над российскими регионами. Из них пять были нейтрализованы в небе над Московским регионом и столько же – над Брянской областью. Еще два беспилотника было ликвидировано над территорией Калужской области.