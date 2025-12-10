Похолодание придет в Москву к концу недели
Похолодание в Московском регионе начнется вечером 12 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ, передает ТАСС.
Днем в пятницу 12 декабря температура достигнет 3–5 градусов, но к вечеру опустится до -1 градуса. В тот же день пройдет дождь со снегом, возможна метель, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.
Ночью 13 декабря возможен небольшой снег, температура понизится до -7 градусов в Москве и до -9 градусов – в Московской области.
Днем в воскресенье 14 декабря температура будет находиться на уровне от -8 до -3 градусов. Ночью 14 декабря температура опустится до -10, преимущественно без осадков.
Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заверяла, что в декабре москвичи без снега на Новый год не останутся. По ее словам, теплое начало зимнего месяца для Москвы не редкость, такое случается раз в три-четыре года. Самая теплая погода в начале декабря была в 2008 г.
Позднякова говорила, что в прошлом году снежный покров в столице сформировался к 7 декабря, но к утру 31 декабря практически растаял. При этом на этот Новый год к 31 декабря снег все же ждут.