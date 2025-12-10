Глава СПЧ призвал упорядочить оформление трудовых отношений в России
Необходимо навести порядок в сфере трудовых отношений, поскольку около 2 млн россиян работают вне рамок Трудового кодекса и формальных отношений между работниками и работодателями. Такое заявление сделал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в ТАСС.
Он отметил, что гражданско-правовые договоры, по которым работают такие люди, зачастую полностью произвольны и могут содержать любые условия. С иронией Фадеев добавил, что в таких договорах «можно прописать все, что угодно, даже телесные наказания».
Глава СПЧ подчеркнул, что такая практика является неправильной и призвал приводить эти договоры в соответствие с Трудовым кодексом.
9 декабря прошло заседание СПЧ, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. Трансляция мероприятия велась через Telegram-канал Кремля.