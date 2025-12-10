Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Три человека погибли после атаки ВСУ на больницу в Херсонской области

Ведомости

Трое сотрудников Алешкинской районной больницы погибли при ударах украинских беспилотников по учреждению в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Еще два медика пострадали.

По словам губернатора, одно из зданий получило серьезные повреждения. Специалисты экстренных служб начали работать на месте происшествия «с первых минут». Пострадавшие получают медицинскую помощь, в том числе тяжелораненый мужчина находится в реанимации.

Минобороны РФ сообщало, что в период с 12:00 до 15:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 украинский дрон над регионами страны. Атаки были отражены в Брянской, Калужской областях, а также над Московским регионом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её