Три человека погибли после атаки ВСУ на больницу в Херсонской области
Трое сотрудников Алешкинской районной больницы погибли при ударах украинских беспилотников по учреждению в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Еще два медика пострадали.
По словам губернатора, одно из зданий получило серьезные повреждения. Специалисты экстренных служб начали работать на месте происшествия «с первых минут». Пострадавшие получают медицинскую помощь, в том числе тяжелораненый мужчина находится в реанимации.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 12:00 до 15:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 украинский дрон над регионами страны. Атаки были отражены в Брянской, Калужской областях, а также над Московским регионом.