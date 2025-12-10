В Москве не нашли оснований для прекращения статуса трех адвокатов «Бартолиуса»

В октябре, как сообщали «Ведомости», Минюст подготовил представление о прекращении статуса адвокатов, ранее входивших в бюро «Бартолиус». Документ был направлен в столичную палату адвокатов на фоне уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).