Главная / Общество /

В Москве не нашли оснований для прекращения статуса трех адвокатов «Бартолиуса»

Ведомости

Палата адвокатов Москвы не нашла оснований для прекращения статуса бывших членов адвокатского бюро «Бартолиус» Юлия Тая, Дмитрия Проводина и Алексея Басистова. Об этом «Ведомостям» сообщили в бюро.

Комиссия палаты не нашла доказательств дисциплинарных нарушений, указанных в представлении, и не усмотрела оснований для лишения адвокатов статуса, следует из сообщения.

В октябре, как сообщали «Ведомости», Минюст подготовил представление о прекращении статуса адвокатов, ранее входивших в бюро «Бартолиус». Документ был направлен в столичную палату адвокатов на фоне уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дело было возбуждено, по версии правоохранителей, по факту хищения принадлежащего ООО «Энигма» имущества. Из документа Минюста следует, что в ходе предварительного расследования было установлено, что «к совершению преступления причастны неустановленные лица из адвокатского бюро "Бартолиус"».

Тай, Проводин и Басистов сейчас ведут адвокатскую деятельность самостоятельно в форме адвокатских кабинетов, отмечали в бюро.

Читайте также:Минюст хочет прекратить статус трех известных адвокатов, покинувших Россию
