Блогера Ефремова приговорили к трем годам за финансирование экстремизма

9 июня 2021 г. Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией, постановив ликвидировать его и запретить дальнейшую работу на территории России. В августе того же года Минюст добавил ФБК в список общественных и религиозных объединений, в отношении которых судом было вынесено решение об их ликвидации или запрете на деятельность. В этот же период фонд был внесен в перечень структур, связанных с экстремистской или террористической деятельностью.