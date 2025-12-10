Блогера Ефремова приговорили к трем годам за финансирование экстремизма
Химкинский суд приговорил блогера Никиту Ефремова к трем годам лишения свободы условно. Он обвиняется в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.
По данным следствия, с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, переводил денежные средства запрещенной на территории РФ организации, которая занимается экстремистской деятельностью.
Следственный комитет (СК) 18 ноября информировал о завершении расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ(финансирование экстремистской деятельности). В рамках расследования были изъяты и изучены выписки с банковских счетов фигуранта. Следствие установило, что успел Ефремов совершить семь переводов на счет запрещенной организации. Материалы дела были направлены в суд.
12 октября сообщалось, что во время допроса блогер частично признал вину в эпизоде, связанном со спонсированием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК;
9 июня 2021 г. Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией, постановив ликвидировать его и запретить дальнейшую работу на территории России. В августе того же года Минюст добавил ФБК в список общественных и религиозных объединений, в отношении которых судом было вынесено решение об их ликвидации или запрете на деятельность. В этот же период фонд был внесен в перечень структур, связанных с экстремистской или террористической деятельностью.