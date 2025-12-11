Средний размер социальной пенсии в России вырастет до 16 600 рублей в 2026 году
Средний размер социальной пенсии в России достигнет 16 600 руб. в 2026 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты на основе открытых данных.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») сообщил агентству, что социальные пенсии в стране будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля. Согласно подсчетам, после проведения индексации выплата составит указанную сумму.
Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам – по старости, инвалидности или потере кормильца – в случаях, когда у них отсутствует необходимый страховой стаж и минимальное количество пенсионных баллов.
10 декабря «Ведомости» писали со ссылкой на данные Росстата, что численность населения с доходами ниже границы бедности составила 6,5% жителей России. Граница бедности в III квартале составила 16 980 руб. Относительно аналогичного периода 2024 г. доля населения с доходами ниже границы бедности упала на 1,5 п. п. Согласно информации Росстата, на сокращение уровня бедности повлиял рост зарплат, доходов от предпринимательской деятельности и социальных пособий.