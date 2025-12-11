«Грамота.ру» назвала «зумер» словом 2025 года

Понятие «зумер» используется для характеристики людей, принадлежащих к поколению Z. К этому поколению относят тех, кто родился приблизительно с конца 1990-х до 2010-х гг. – в российском контексте отсчет часто ведется с 2000-х. Зумеров называют первыми «цифровыми аборигенами», поскольку они с самого детства освоили мобильную связь, интернет и социальные медиа.