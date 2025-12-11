Газета
«Грамота.ру» назвала «зумер» словом 2025 года

Ведомости

По версии «Грамоты.ру» словом 2025 г. стал «зумер». Об этом говорится в сообщении на портале.

Понятие «зумер» используется для характеристики людей, принадлежащих к поколению Z. К этому поколению относят тех, кто родился приблизительно с конца 1990-х до 2010-х гг. – в российском контексте отсчет часто ведется с 2000-х. Зумеров называют первыми «цифровыми аборигенами», поскольку они с самого детства освоили мобильную связь, интернет и социальные медиа.

«Зумер» набрал 42% голосов экспертов. На втором месте оказалось слово «выгорание» (38%), на третьем – «ред флаг» (37%). В первую пятерку попали также слова «промпт» (36%) и «пупупу» (28%).

Портал уточняет, что «слово года» отражает новые явления в языке и обществе, попадает в «нерв времени». В первый раз акция прошла в 2023 г. – тогда словом года выбрали «нейросеть». В 2024 г. словом года стал «вайб».

