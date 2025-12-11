Собянин сообщил еще об одном сбитом беспилотнике
Дежурные средства ПВО сбили атаковавший Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Сообщение о сбитом БПЛА мэр опубликовал в 07:16 мск. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 11 декабря российские военные уничтожили 30 беспилотников, летевших в направлении Москвы, информировал Собянин.
Поздним вечером 10 декабря и ночью 11 декабря Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское).