Собянин сообщил еще об одном сбитом беспилотнике

Ведомости

Дежурные средства ПВО сбили атаковавший Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сообщение о сбитом БПЛА мэр опубликовал в 07:16 мск. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 11 декабря российские военные уничтожили 30 беспилотников, летевших в направлении Москвы, информировал Собянин.

Поздним вечером 10 декабря и ночью 11 декабря Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское).

